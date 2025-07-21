«Был бой с Хабибом, была попытка удушающего». Гаджиев высказался о карьере Дастина Порье

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал завершение карьеры трёхкратного претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье.

«Поздравляю Дастина, крутая карьера. Когда-то был бой с Хабибом Нурмагомедовым, была попытка удушающего приёма, которую мы все помним. В тот момент, конечно, сердце сжалось. Порье молодец, он прошёл этот путь достойно, прошёл как мужчина. Нигде не выглядел криво», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и девять поражений.