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Рикки Хаттон: такие бойцы, как Усик, появляются раз в поколение

Рикки Хаттон: такие бойцы, как Усик, появляются раз в поколение
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Бывший чемпион мира Рикки Хаттон прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Не думаю, что Даниэль мог сделать больше, чем сделал. Как по мне, он неплохо себя показывал, был собран, но нужно отдать должное Усику. Знаете, такие бойцы, как Усик, появляются раз в поколение. Он затянул Дюбуа в размен, заставил промахнуться, а затем нокаутировал его. Усик не перестаёт меня удивлять», — сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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