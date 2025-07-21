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«Очень невнятно». Гаджиев прокомментировал поражение Копылова на UFC 318

«Очень невнятно». Гаджиев прокомментировал поражение Копылова на UFC 318
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Романа Копылова в поединке с бразильцем Пауло Костой, состоявшемся на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

Напомним, Копылов уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

«Очень невнятно смотрелся в бою с Пауло Костой. Что случилось с Ромой, так и непонятно. Всё, ты выходишь на последний раунд, ты проигрываешь, нужно выжимать из себя просто максимум, тем более Рома патентованный нокаутёр. Ничего для этого не сделал», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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