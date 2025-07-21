Тактаров: Усик проиграет только тогда, когда ему станет скучно

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Мне нравится, когда говорят, что Усик не нокаутирующий боксёр. У нас в первую очередь все понимают в футболе, а затем в боксе. Это поражает. Говорят люди, которые никогда не выступали, которые не знают, что такое психология. Усик проиграет только тогда, когда ему станет скучно. Пока ему не скучно», – приводит слова Тактарова «Советский спорт».