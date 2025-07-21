Камил Гаджиев назвал боксёра, способного победить Усика

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал, по его мнению, боксёра, способного победить абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Многие считали Дюбуа фаворитом, не знаю почему. Считаю, что пока Усик боксирует, пока он заставляет себя ходить в спортзал, вряд ли кто-то его перебоксирует. Только крайне мотивированный Тайсон Фьюри. Не знаю, будет ли у них третий бой или нет», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в 2024 года мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш прошёл в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.