Рамазанов: Копылов гораздо техничнее Косты. Поражение ни о чём не говорит

Экс-чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение Романа Копылова в поединке против Пауло Косты.

«Честно говоря, думал, что Копылов разберёт Косту. Я по-прежнему считаю, что он гораздо техничнее. Сложно сказать, что пошло не так. Сразу как-то Рома не зацепился за этот бой. Зачем-то стал идти в размены против Косты, который очень мощный физически. Пауло ничего такого не показал, работал в привычной манере. Рома проиграл тут по делу, но стоит отдать должное за характер — не отступал и не сдавался.

Копылов остаётся одним из самых перспективных российских бойцов. Это поражение ни о чём не говорит, однако теперь для Романа титульный шанс оказался чуть дальше. Будем надеяться, что Копылов сделает выводы и вернётся сильнее», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.