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Рамазанов: Копылов гораздо техничнее Косты. Поражение ни о чём не говорит

Рамазанов: Копылов гораздо техничнее Косты. Поражение ни о чём не говорит
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Экс-чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение Романа Копылова в поединке против Пауло Косты.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

«Честно говоря, думал, что Копылов разберёт Косту. Я по-прежнему считаю, что он гораздо техничнее. Сложно сказать, что пошло не так. Сразу как-то Рома не зацепился за этот бой. Зачем-то стал идти в размены против Косты, который очень мощный физически. Пауло ничего такого не показал, работал в привычной манере. Рома проиграл тут по делу, но стоит отдать должное за характер — не отступал и не сдавался.

Копылов остаётся одним из самых перспективных российских бойцов. Это поражение ни о чём не говорит, однако теперь для Романа титульный шанс оказался чуть дальше. Будем надеяться, что Копылов сделает выводы и вернётся сильнее», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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