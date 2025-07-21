Тренер Бивола: Тимофею Цзю надо завязывать с боксом

Геннадий Машьянов, тренер российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, прокомментировал поражение австралийского экс-чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок состоялся 20 июля в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Фундоры в седьмом раунде.

«Все понимали, что Цзю не такого уровня боксёр, которого можно было прочить в звёзды. Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим. И так было слишком много неоправданных оваций и ожиданий от него. Возводили-возводили его на пьедестал, а как он столкнулся с более-менее нормальным оппонентом, оказалось, что не то что пьедестала нет, фундамент ещё не залит», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.