Джон Джонс отреагировал на нежелание Даны Уайта устраивать ему бой в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал заявление генерального директора организации Даны Уайта. Напомним, ранее Уайт сообщил, что не планирует включать Джонса в турнир, который может состояться в Белом доме.

«Я слышал комментарии на пресс-конференции. Хоть я и был немного расстроен, я по-прежнему остаюсь в списке тестируемых на допинг, поддерживаю форму и продолжаю тренироваться как профессионал. Буду готов ко всему», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.