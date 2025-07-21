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Первый бой Дудаковой после увольнения из UFC состоится 16 августа в Перми

Первый бой Дудаковой после увольнения из UFC состоится 16 августа в Перми
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Бывший боец UFC россиянка Дарья Дудакова (8-2) выступит на турнире отечественной организации Ural FC, который состоится 16 августа в Перми.

Соперницей Дудаковой станет соотечественница Наталья Кузютина (8-1).

Для экс-чемпионки Open FC Дудаковой предстоящий поединок станет первым после ухода из UFC. В любительских ММА Дудакова выигрывала чемпионат Европы — 2019 и становилась третьей на чемпионате мира — 2019.

Кузютина – бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 по дзюдо, многократный призёр чемпионатов мира и Европейских игр, четырёхкратная чемпионка Европы по дзюдо.

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