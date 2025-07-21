Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: будет справедливо, если Холлоуэй подерётся за титул в лёгком весе UFC

Волкановски: будет справедливо, если Холлоуэй подерётся за титул в лёгком весе UFC
Комментарии

Экс-чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что его бывший соперник американец Макс Холлоуэй может подраться за титул в лёгком весе (до 70 кг) уже в следующем поединке.

«Арман, очевидно, рядом. Я не знаю, каковы расклады. Пэдди Пимблетт, он провёл дуэль с Топурией, есть какая-то неприязнь… Не знаю, утверждён ли этот бой. Но если говорить о Максе, то его следующий бой, вероятно, будет за титул. Думаю, будет справедливо», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье.

Материалы по теме
«Почему мы не получили бонус?» Холлоуэй остался недоволен UFC после боя с Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android