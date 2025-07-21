Волкановски: будет справедливо, если Холлоуэй подерётся за титул в лёгком весе UFC

Экс-чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что его бывший соперник американец Макс Холлоуэй может подраться за титул в лёгком весе (до 70 кг) уже в следующем поединке.

«Арман, очевидно, рядом. Я не знаю, каковы расклады. Пэдди Пимблетт, он провёл дуэль с Топурией, есть какая-то неприязнь… Не знаю, утверждён ли этот бой. Но если говорить о Максе, то его следующий бой, вероятно, будет за титул. Думаю, будет справедливо», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье.