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Кудряшов объяснил, почему Усик успешно выступает на ринге в 38 лет

Кудряшов объяснил, почему Усик успешно выступает на ринге в 38 лет
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Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о карьере украинца Александра Усика, продолжающего успешно выступать на профессиональном ринге в 38 лет.

«Усик мало пропускает в своих боях. Не такой потрёпанный, как остальные чемпионы — Леннокс Льюис, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Какой супертяжёлый бой можно вспомнить с участием Усика? Дерек Чисора, Майрис Бриедис? Там не было критического урона. Поэтому Александр так сохранился. Благодаря своему стилю», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Усик, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

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