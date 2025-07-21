«Династии в спорте – редкость». Гаджиев — о поражении Тима Цзю в реванше с Фундорой

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение австралийского экс-чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

«Династии в спорте — это редкость. Редко у легендарного боксёра сын тоже крутой боксёр. Мы сейчас не берём Чавесов, у Фрейзера сын тоже боксировал, но всё это другой уровень…

Да, Тимофей Цзю — это не его отец, прямо скажем, я до сих пор помню, как Цзю нокаутировал Джуду и мы чуть с ума все не сошли. Но Тимофей Цзю — это в любом случае очень качественный боксёр», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.