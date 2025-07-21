«Брок в бан-листе». Кормье — о возможности проведения рестлерского поединка с Леснаром

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сообщил, что бывший боец промоушена и реслер Брок Леснар не вернётся в WWE даже для проведения поединка с ним.

«Брок сейчас в списке запрета, в бан-листе. У Брока были серьёзные проблемы. Я не расскажу вам в эфире, что он натворил. У Брока серьёзные проблемы.

Брок нас обманул. У Брока была идея… В WWE заплатили ему больше, чтобы он остался. Он был такой большой звездой, что мог бы заработать денег, сразившись со мной в октагоне. Но я бы пришиб его, так что он сделал лучший выбор», — сказал Даниэль Кормье в интервью The Mightycast.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Леснар, возможно, является фигурантом секс-скандала с участием на тот момент президента WWE Винса Макмэна.