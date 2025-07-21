Бывший абсолютный чемпион мира Тэйлор завершил карьеру

34-летний британский и шотландский боксёр-профессионал и бывший абсолютный чемпион мира в первой полусредней весовой категории Джош Тэйлор объявил, что по рекомендации врачей вынужден завершить карьеру.

«Мне нелегко написать этот пост, но, к сожалению, по совету моих врачей это необходимо. Как уже сообщалось ранее, у меня периодически возникают проблемы со зрением, которые, к сожалению, означают, что теперь я вынужден остановить свою боксёрскую карьеру или рискую потерять зрение.