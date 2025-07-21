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«Снюсь ему в кошмарах». Оливейра — об Умаре Нурмагомедове

«Снюсь ему в кошмарах». Оливейра — об Умаре Нурмагомедове
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29-летний бразильский боец UFC Винисиус Оливейра, выступающий в легчайшем весе, высказался о своём желании встретиться с россиянином Умаром Нурмагомедовым. На турнире UFC 318 Винисиус одержал четвёртую победу в промоушене Даны Уайта, одолев Кайлера Филлипса.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра (W)
20 июля 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Винисиус Оливейра
Окончено
UD
Кайлер Филлипс

«Я бы очень хотел подраться с Умаром Нурмагомедовым, но я уверен, что он давным-давно сбежал, так что он никогда не встретится со мной. Он будет скидывать всё на Али [Абдель-Азиза], своего менеджера, однако я бы очень хотел сразиться с ним в октябре в его стране, в Абу-Даби. Если у него хватит смелости встретиться со мной лицом к лицу, но этого не произойдёт – он меня боится.

Наш бой с Умаром должен был состояться давным-давно. Перед моим дебютом в UFC, в котором я дрался против [Бернардо] Сопая, у меня долго не было соперника, и у него тоже. Я встретился с ним лицом к лицу, а он не захотел выйти в октагон со мной. Теперь я снюсь ему в кошмарах. Когда он засыпал, он думал обо мне, и я стал его ночным кошмаром», — приводит слова Оливейры издание MMAJunkie.

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