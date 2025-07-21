Холлоуэй призвал UFC создать рейтинг BMF

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что промоушену UFC необходим отдельный рейтинг BMF.

«Нам нужен рейтинг BMF. UFC, пожалуйста, сделайте это. Нам нужно понимать, кто и где. Я не отказываюсь драться с Дэном Хукером, но просто нужен рейтинг. Это было бы намного удобнее. Может, пусть этим займутся фанаты, потому что рейтинги UFC – полная чушь», – цитирует Холлоуэя пресс-служба UFC.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот поединок был последним в карьере.