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Холлоуэй призвал UFC создать рейтинг BMF

Холлоуэй призвал UFC создать рейтинг BMF
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что промоушену UFC необходим отдельный рейтинг BMF.

«Нам нужен рейтинг BMF. UFC, пожалуйста, сделайте это. Нам нужно понимать, кто и где. Я не отказываюсь драться с Дэном Хукером, но просто нужен рейтинг. Это было бы намного удобнее. Может, пусть этим займутся фанаты, потому что рейтинги UFC – полная чушь», – цитирует Холлоуэя пресс-служба UFC.

В своём последнем бою на турнире UFC 318 в июле Холлоуэй победил единогласным судейским решением трёхкратного претендента на титул соотечественника Дастина Порье. Для Порье этот поединок был последним в карьере.

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