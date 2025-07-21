Оливейра: О'Мэлли — настоящий мужчина

29-летний бразильский боец UFC Винисиус Оливейра, выступающий в легчайшем весе, после своей победы над американцем Кайлером Филлипсом на турнире UFC 318 заявил, что рассчитывает провести следующий поединок с 30-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории Шоном О'Мэлли.

«Итак, следующим может быть, я думаю, Шон О'Мэлли. Шон О'Мэлли — настоящий мужчина. Я думаю, он примет этот бой. Он не убежит от меня», — приводит слова Оливейры издание MMAJunkie.

Винисиус провёл в промоушене Даны Уайта четыре поединка, в каждом из которых одержал победу. В своём предпоследнем бою, прошедшем 1 февраля 2025-го, он оказался сильнее Саида Нурмагомедова.