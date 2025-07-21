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Оливейра: О'Мэлли — настоящий мужчина

Оливейра: О'Мэлли — настоящий мужчина
Шон О'Мэлли
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29-летний бразильский боец UFC Винисиус Оливейра, выступающий в легчайшем весе, после своей победы над американцем Кайлером Филлипсом на турнире UFC 318 заявил, что рассчитывает провести следующий поединок с 30-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории Шоном О'Мэлли.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра (W)
20 июля 2025, воскресенье. 04:15 МСК
Винисиус Оливейра
Окончено
UD
Кайлер Филлипс

«Итак, следующим может быть, я думаю, Шон О'Мэлли. Шон О'Мэлли — настоящий мужчина. Я думаю, он примет этот бой. Он не убежит от меня», — приводит слова Оливейры издание MMAJunkie.

Винисиус провёл в промоушене Даны Уайта четыре поединка, в каждом из которых одержал победу. В своём предпоследнем бою, прошедшем 1 февраля 2025-го, он оказался сильнее Саида Нурмагомедова.

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