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«Бриллианты — это навсегда!» Гамрот прокомментировал завершение карьеры Порье

«Бриллианты — это навсегда!» Гамрот прокомментировал завершение карьеры Порье
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Польский боец и седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе Матеуш Гамрот отреагировал на завершение карьеры 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«Дастин! Я невероятно благодарен за то, что смог поучаствовать в этом приключении и увидеть всё вблизи. Я научился стольким вещам благодаря тебе! Спасибо тебе и поздравляю с твоей невероятной карьерой. Ты навсегда останешься одним из лучших! Бриллианты — это навсегда!» — написал Гамрот в социальной сети Х (ранее Twitter).

Дастин в своём 40-м поединке на турнире UFC 318, который был его финальным в карьере, сражался с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Порье проиграл единогласным судейским решением (46-49, 47-48; 46-49) и имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье
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