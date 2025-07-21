«Могу его победить». Ян рассчитывает провести реванш с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Пётр Ян выразил надежду на проведение реванша с Мерабом Двалишвили.

«В первом бою я не смог показать свои возможности. Это реально аргументированный факт. Надеемся, что состоится ещё один поединок. Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Я вижу, что могу его победить», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Колос об ММА».

Напомним, в следующем поединке Ян встретится с Маркусом Макги. Бой состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Маркусу Макги 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2023-го дерётся в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.