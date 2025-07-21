Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Могу его победить». Ян рассчитывает провести реванш с Двалишвили

«Могу его победить». Ян рассчитывает провести реванш с Двалишвили
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Пётр Ян выразил надежду на проведение реванша с Мерабом Двалишвили.

«В первом бою я не смог показать свои возможности. Это реально аргументированный факт. Надеемся, что состоится ещё один поединок. Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Я вижу, что могу его победить», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Колос об ММА».

Напомним, в следующем поединке Ян встретится с Маркусом Макги. Бой состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Маркусу Макги 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2023-го дерётся в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.

Материалы по теме
Пётр Ян — легенда или везунчик? Весь путь экс-чемпиона UFC
Пётр Ян — легенда или везунчик? Весь путь экс-чемпиона UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android