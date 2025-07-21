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Порье: было интересно, как повлияет на Холлоуэя бой с Топурией

Порье: было интересно, как повлияет на Холлоуэя бой с Топурией
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, как хотел на турнире UFC 318 проверить влияние на соотечественника и чемпиона BMF Макса Холлоуэя первого поражения в карьере нокаутом в бою с Илией Топурией.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

«Мне было интересно, повлияет ли на него бой с Илией. Но, чёрт возьми, он нанёс несколько хороших ударов», — приводит слова Порье журналист MMAJunkie Майк Бон.

Порье проиграл Холлоуэю единогласным судейским решением, а после окончания поединка Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры. После этого поединка Дастин имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

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