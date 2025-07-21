Порье: было интересно, как повлияет на Холлоуэя бой с Топурией

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, как хотел на турнире UFC 318 проверить влияние на соотечественника и чемпиона BMF Макса Холлоуэя первого поражения в карьере нокаутом в бою с Илией Топурией.

«Мне было интересно, повлияет ли на него бой с Илией. Но, чёрт возьми, он нанёс несколько хороших ударов», — приводит слова Порье журналист MMAJunkie Майк Бон.

Порье проиграл Холлоуэю единогласным судейским решением, а после окончания поединка Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры. После этого поединка Дастин имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.