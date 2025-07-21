Азамат Бекоев получил нового соперника на бой 2 августа

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Азамат Бекоев проведёт поединок на турнире UFC Вегас 108 с тунисским бойцом Юсри Белгаруи, который заменил снявшегося с боя Торреса Финни.

О причинах отказа Финни от боя пока не сообщается.

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Белгаруи провёл в профессиональных смешанных единоборствах 11 поединков, в которых он одержал восемь побед и трижды потерпел поражение. Для него этот бой станет дебютом в UFC — ранее он выступал в Претендентской серии Даны Уайта.