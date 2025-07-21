Фото: Порье поблагодарил популярного рэпера Lil Wayne за поддержку на прощальном поединке

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поблагодарил популярного рэпера Дуэйна Майкла Картера-младшего, более известного под псевдонимом Lil Wayne, за поддержку на финальном поединке в карьере на турнире UFC 318 с соотечественника и чемпиона BMF Макса Холлоуэя.

«Благодарю тебя, Lil Wayne», — написал Порье под изображениями с рэпером из октагона.

Порье проиграл Холлоуэю единогласным судейским решением, а после окончания поединка Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры. После этого поединка Дастин имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.