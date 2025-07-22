UFC on ABC 9: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в средней весовой категории между австралийцем Робертом Уиттакером и представителем Нидерландов Ренье де Риддером.

В соглавном событии турнира свой бой проведёт российский экс-чемпион лиги Пётр Ян. Его соперником станет Маркус Макги.

Турнир начнётся в 19:00 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass, а «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые моменты.