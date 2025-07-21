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«Почувствовал, что многого достиг». Порье поблагодарил фанатов и UFC

«Почувствовал, что многого достиг». Порье поблагодарил фанатов и UFC
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, завершивший свою карьеру после турнира UFC 318, поблагодарил организацию Даны Уайта и поклонников за поддержку на последней для себя неделе в смешанных единоборствах.

«Я чувствую любовь компании, города, болельщиков и средств массовой информации. Благодаря им я ощутил на этой неделе, что многого достиг в спорте», — приводит слова Порье журналист MMAJunkie Майк Бон.

Свой финальный поединок Дастин провёл с соотечественником и чемпионом BMF Максом Холлоуэем. Дасин проиграл Максу единогласным судейским решением. После этого боя Дастин имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье
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