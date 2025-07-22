Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри рассказал забавную историю о спарринге с Дюбуа

Фьюри рассказал забавную историю о спарринге с Дюбуа
Комментарии

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри рассказал забавную историю о спарринге со звёздным соотечественником Даниэлем Дюбуа в 2018 году.

«Да, я спарринговал с Дюбуа в одном ботинке. У меня в телефоне есть фотография с этого спарринга, где у меня одна босая, а вторая — в обуви», — приводит слова Фьюри издание Boxing Scene.

Свой последний поединок Дюбуа провёл в ночь на 20 июля с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе 38-летним украинцем Александром Усиком. Даниэль проиграл нокаутом в девятом раунде со стороны Усика.

Материалы по теме
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android