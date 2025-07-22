Магомедов — Баррио: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

26 июля на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир UFC on ABC 9, на котором свой очередной поединок в промоушене Даны Уайта проведёт 31-летний российский тайбоксёр и боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов. Его соперников станет 35-летний канадец Марк-Андре Баррио.

Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию всего турнира, в главном поединке которого состоится бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.