UFC on ABC 9: полный кард участников, список бойцов
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26 июля на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир UFC on ABC 9. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом грядущего мероприятия.
UFC on ABC 9. Кард
Основной кард:
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
Пётр Ян — Маркус Макги;
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
Никита Крылов — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
Муслим Салихов — Карлос Леал;
Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
Аманда Рибас — Табата Риччи;
Ибо Аслан — Билли Элекана;
Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
Мартин Будай — Маркус Алмейда.
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 22:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио
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