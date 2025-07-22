UFC on ABC 9: полный кард участников, список бойцов

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26 июля на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир UFC on ABC 9. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом грядущего мероприятия.

UFC on ABC 9. Кард

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;

Пётр Ян — Маркус Макги;

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;

Асу Алмабаев — Хосе Очоа;

Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;

Муслим Салихов — Карлос Леал;

Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;

Аманда Рибас — Табата Риччи;

Ибо Аслан — Билли Элекана;

Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;

Мартин Будай — Маркус Алмейда.