«Спасибо, Бриллиант». Оливейра отреагировал на завершение карьеры Порье

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на завершение карьеры 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«Спасибо, Бриллиант. Для меня было большой честью делить с тобой октагон и наблюдать за твоим боем», — написал Чарльз Оливейра на своей странице в социальных сетях.

Дастин в своём 40-м поединке на турнире UFC 318, который был его финальным в карьере, сражался с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Порье проиграл единогласным судейским решением (46-49, 47-48, 46-49) и имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.