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«Спасибо, Бриллиант». Оливейра отреагировал на завершение карьеры Порье

«Спасибо, Бриллиант». Оливейра отреагировал на завершение карьеры Порье
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35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на завершение карьеры 36-летним американским бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

«Спасибо, Бриллиант. Для меня было большой честью делить с тобой октагон и наблюдать за твоим боем», — написал Чарльз Оливейра на своей странице в социальных сетях.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

Дастин в своём 40-м поединке на турнире UFC 318, который был его финальным в карьере, сражался с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Порье проиграл единогласным судейским решением (46-49, 47-48, 46-49) и имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

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