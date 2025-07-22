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Менеджер Усика раскрыл, при каком условии боксёр встретится с Джейком Полом

Менеджер Усика раскрыл, при каком условии боксёр встретится с Джейком Полом
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Эгис Климас, менеджер боксёра Александра Усика, высказался о возможном бое украинца с 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе американцем Джейком Полом.

«Что касается Джейка Пола, бой по правилам бокса не подлежит обсуждению, поскольку после него мы окажемся за решёткой за убийство (улыбается). Мы понимаем, что нельзя ставить Усика против Пола в ринге. Поэтому Александр никогда не согласится на такой поединок.

Тем не менее, насколько мне известно, Джейк — неплохой борец и обладает определёнными навыками в схватках. Поэтому бой по правилам ММА стал бы для нас идеальным вариантом», — сказал Климас в интервью Boxing King Media.

Напомним, последний поединок Усик провёл с Даниэлем Дюбуа в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания). Бой завершился победой украинского боксёра нокаутом в пятом раунде.

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