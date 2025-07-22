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«Это отказ от борьбы». Марко Хук – о реванше между Усиком и Дюбуа

«Это отказ от борьбы». Марко Хук – о реванше между Усиком и Дюбуа
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Немецкий боксёр боснийского происхождения Марко Хук высказался о поражении британца Даниэля Дюбуа в бою-реванше против украинца Александра Усика.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«За три недели до этого боя я серьёзно заболел. Всё задокументировано… температура, сильная простуда, антибиотики — и несмотря на это, я вышел на ринг. Не каждый бы так поступил.

Но я — не каждый… Несмотря на эти обстоятельства, я дрался с Усиком, который был в отличной форме, и дал ему настоящий бой.

Я оказал ему больше сопротивления, чем многие его соперники после меня. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа — все они просто поплыли против Усика. То, что Дюбуа показал в реванше — это, по сути, отказ от борьбы. Я был не в лучшей форме, но всё равно остался одним из немногих, кто действительно смог дать ему отпор. Это факт. Вот в чём разница, когда в ринг выходит настоящий боец с сердцем», — написал Хук на личной странице в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Хук проиграл Усику нокаутом в десятом раунде в 2017 году.

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