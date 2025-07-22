Промоутер Эдди Хирн: я бы хотел, чтобы Усик завершил карьеру

Промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы, чтобы украинский боксёр Александр Усик завершил карьеру.

«Если он завершит карьеру сейчас, то войдет в историю, как абсолютный гений своего поколения. Да и наследие определяется только со временем. Когда пройдёт время, мы по-настоящему начнем ценить то, что сделал этот парень. Не забывайте, он на территории соперников свергал их с трона на пути к званию абсолютного чемпиона мира. Это феноменально. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру, но если он имеет желание продолжать, желаю ему удачи», — сказал Хирн в интервью на Youtube-канале The Stomping Ground.

В своём последнем бою Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде.