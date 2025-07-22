Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Эдди Хирн: я бы хотел, чтобы Усик завершил карьеру

Промоутер Эдди Хирн: я бы хотел, чтобы Усик завершил карьеру
Комментарии

Промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы, чтобы украинский боксёр Александр Усик завершил карьеру.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Если он завершит карьеру сейчас, то войдет в историю, как абсолютный гений своего поколения. Да и наследие определяется только со временем. Когда пройдёт время, мы по-настоящему начнем ценить то, что сделал этот парень. Не забывайте, он на территории соперников свергал их с трона на пути к званию абсолютного чемпиона мира. Это феноменально. Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру, но если он имеет желание продолжать, желаю ему удачи», — сказал Хирн в интервью на Youtube-канале The Stomping Ground.

В своём последнем бою Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде.

Материалы по теме
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android