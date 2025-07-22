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Пётр Ян — Маркус Макги: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Пётр Ян — Маркус Макги: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В соглавном событии турнира свой поединок проведёт российский экс-чемпион лиги Пётр Ян. Его соперником станет американец Маркус Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Ориентировочное время начала боя — 23:30 мск. Турнир начнётся в 19:00 мск. Посмотреть прямой эфир боя и всего турнира можно будет на телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass, а «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые моменты.

Напомним, главным событием спортивного мероприятия станет поединок в средней весовой категории между австралийцем Робертом Уиттакером и представителем Нидерландов Ренье де Риддером.

Пётр Ян показал тренировку на взрывную силу

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