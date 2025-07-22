«Дайте ему Армана!» Сехудо призвал UFC устроить бой Холлоуэй — Царукян

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Максом Холлоуэем и россиянином Арманом Царукяном.

«Если нет возможности дать Арману Царукяну титульный шанс, дайте ему Макса Холлоуэя! Холлоуэй в лёгком весе — абсолютно другой чувак. Для Макса сейчас есть только один бой, который имеет смысл с точки зрения борьбы за титул. И это бой с Арманом Царукяном», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Ранее Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC.

Материалы по теме Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой

Царукян выбил тренера из октагона