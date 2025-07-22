Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дайте ему Армана!» Сехудо призвал UFC устроить бой Холлоуэй — Царукян

«Дайте ему Армана!» Сехудо призвал UFC устроить бой Холлоуэй — Царукян
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Максом Холлоуэем и россиянином Арманом Царукяном.

«Если нет возможности дать Арману Царукяну титульный шанс, дайте ему Макса Холлоуэя! Холлоуэй в лёгком весе — абсолютно другой чувак. Для Макса сейчас есть только один бой, который имеет смысл с точки зрения борьбы за титул. И это бой с Арманом Царукяном», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Ранее Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC.

Материалы по теме
Царукян рассказал, когда проведёт следующий бой

Царукян выбил тренера из октагона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android