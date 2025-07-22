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Пётр Ян — Маркус Макги: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится бой Петра Яна и Маркуса Макги?
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26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В соглавном бою экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Петр Ян сразится с американцем Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Петра Яна и Маркуса Макги?

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 10 побед и четыре поражения.

Маркусу Макги 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

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