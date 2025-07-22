26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В соглавном бою экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Петр Ян сразится с американцем Маркусом Макги.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Петра Яна и Маркуса Макги?

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 10 побед и четыре поражения.

Маркусу Макги 35 лет. Американец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

Пётр Ян отрабатывает ударную технику перед следующим боем в UFC