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Тренер Бивола назвал боксёра, способного победить Наою Иноуэ

Тренер Бивола назвал боксёра, способного победить Наою Иноуэ
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Геннадий Машьянов, тренер российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между японцем Наоей Иноуэ и узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Ахмадалиев имеет все шансы выиграть в поединке. Многое будет зависеть от судьи в ринге. К нему привозили людей, приезжавших за чеком, а не побеждать. Мне так казалось. Особого настроя у его оппонентов я не видел. У Ахмадалиева настрой будет. Он злой, бьющий, сам не падал, в отличие от Иноуэ. В техническом плане Муроджон очень хорош. Если он правильно построит бой – может выиграть. Даже досрочно», — приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.

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Поединок Наои Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева состоится 14 сентября в Японии
Комментарии
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