Тренер Бивола назвал боксёра, способного победить Наою Иноуэ

Геннадий Машьянов, тренер российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, прокомментировал организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между японцем Наоей Иноуэ и узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Ахмадалиев имеет все шансы выиграть в поединке. Многое будет зависеть от судьи в ринге. К нему привозили людей, приезжавших за чеком, а не побеждать. Мне так казалось. Особого настроя у его оппонентов я не видел. У Ахмадалиева настрой будет. Он злой, бьющий, сам не падал, в отличие от Иноуэ. В техническом плане Муроджон очень хорош. Если он правильно построит бой – может выиграть. Даже досрочно», — приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.