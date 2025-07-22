Роман Копылов прокомментировал поражение от Пауло Косты на UFC 318
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов прокомментировал поражение в бою с экс-претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов
Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 318 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Косты единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).
«Дорогу осилит идущий. Слава богу за всё! UFC 318 был не наш», – написал Копылов в социальной сети.
Роману Копылову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.
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