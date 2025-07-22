Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роман Копылов прокомментировал поражение от Пауло Косты на UFC 318

Роман Копылов прокомментировал поражение от Пауло Косты на UFC 318
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов прокомментировал поражение в бою с экс-претендентом на титул бразильцем Пауло Костой.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 318 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Косты единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Дорогу осилит идущий. Слава богу за всё! UFC 318 был не наш», – написал Копылов в социальной сети.

Роману Копылову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и четыре поражения.

Материалы по теме
«Очень невнятно». Гаджиев прокомментировал поражение Копылова на UFC 318
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android