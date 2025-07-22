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«Дрался сам по себе». Австралийский экс-чемпион обрушился с критикой на команду Тима Цзю

«Дрался сам по себе». Австралийский экс-чемпион обрушился с критикой на команду Тима Цзю
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях австралиец Джек Фенек прокомментировал поражение соотечественника Тима Цзю в реванше с американцем Себастьяном Фундорой.

«Мне жаль Тима. Посмотрите, что случилось в первом раунде. Но он делал то же самое во втором раунде, третьем… Послушайте, когда вы находитесь на уровне Тима, вам нужны люди, которые будут вести вас и говорить, что нужно делать.

Тиму ничего не сказали за весь бой. Он дрался сам по себе. Он побеждал всех этих парней сам. На выходных ему была нужна помощь, и он ничего не получил. Потому что его угол был полон парней, которые никогда не дрались», — сказал Фенек в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING & MMA.

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