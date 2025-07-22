Дюбуа был замечен на вечеринке за несколько часов до реванша с Усиком — The Times

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа был замечен на вечеринке за насколько часов до реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает The Times.
По информации ресурса, отец Дюбуа устроил домашнюю вечеринку на 70 человек в их семейном особняке, на которой присутствовал и сын.
Также сообщается, что Дюбуа прибыл на стадион «Уэмбли», где прошёл поединок, всего за 90 минут до его начала. Помимо этого, из-за проблем с парковкой британец прошёл часть пути до арены пешком.
Напомним, реванш Усика и Дюбуа завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.
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