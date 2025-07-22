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Дюбуа был замечен на вечеринке за несколько часов до реванша с Усиком — The Times

Дюбуа был замечен на вечеринке за несколько часов до реванша с Усиком — The Times
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа был замечен на вечеринке за насколько часов до реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает The Times.

По информации ресурса, отец Дюбуа устроил домашнюю вечеринку на 70 человек в их семейном особняке, на которой присутствовал и сын.

Также сообщается, что Дюбуа прибыл на стадион «Уэмбли», где прошёл поединок, всего за 90 минут до его начала. Помимо этого, из-за проблем с парковкой британец прошёл часть пути до арены пешком.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа
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