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Хабиб Нурмагомедов: хочу сделать центр олимпийской подготовки

Хабиб Нурмагомедов: хочу сделать центр олимпийской подготовки
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует превратить свою тренировочную базу в полноценный центр олимпийской подготовки. По его словам, рядом с комплексом уже запланировано строительство футбольного поля.

«Отец очень хотел построить этот зал. Я знаю, были препятствия, некоторые люди не хотели, чтобы там строили. Но он был настойчив. Когда его не стало, база была готова примерно на 30%, для меня завершить проект отца было дело принципа. Добавил ещё: большую столовую, большой зал. Рядом — участок на 300–400 метров, как раз под футбольное поле. Хочу, чтобы эта база была не только для ММА, боевого самбо и грэпплинга, но и стала центром олимпийской подготовки», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Адама Зубарева.

Речь идёт о тренировочном комплексе в Дагестане, строительство которого начал Абдулманап Нурмагомедов. После его смерти проект завершил Хабиб. В центре проходят сборы российских бойцов, также на базе регулярно тренируются молодые спортсмены.

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