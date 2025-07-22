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Иван Штырков дал прогноз на бой Пётр Ян — Маркус Макги

Иван Штырков дал прогноз на бой Пётр Ян — Маркус Макги
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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков дал прогноз на поединок в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между россиянином Петром Яном и американцем Маркусом Макги, который состоится на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Считаю Петю фаворитом. Макги не сможет ничем удивить Петю в стойке, да и вообще, я думаю, в любом из аспектов ММА. Дай бог, чтобы Петя был в хорошей форме без критических травм, тогда, я думаю, проблем у Пети вообще не будет. Недооценивать Макги не стоит, но Пётр ответственный, дисциплинированный, опытный спортсмен, думаю, он этого не допустит и, выйдя в оптимальных кондициях, даже, может, не самых лучших, заберёт победу. Не могу сказать, досрочно это будет или по очкам, тяжело такой прогноз сделать, но победа будет за Петей», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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