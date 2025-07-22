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«Уже неходячий был». Хабиб объяснил, почему не желал выходить на поле после финала ЛЧ

«Уже неходячий был». Хабиб объяснил, почему не желал выходить на поле после финала ЛЧ
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Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал забавную историю, предшествовавшую его появлению на футбольном после финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером», состоявшегося 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Как я туда не хотел… У меня нога была порвана сзади новыми туфлями. Я говорю: «Я туда не иду». Ислам говорит: «Нет, мы идём, нас приглашают». Он у официанта взял кроссовки, я надел, они мне, так, подошли, на размер больше были…

Я уже ходить не мог. Стоял два-три часа, фоткался и обтёр себе ноги. Я потом неделю точно не надевал обувь, только в тапочках ходил. Первый раз там туфли надел. Я с отеля пока до арены дошел, всё, уже неходячий был», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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