Пимблетт: Евлоев ничего не делает для того, чтобы получить бой за титул UFC

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о непобеждённом российском полулегковесе Мовсаре Евлоеве.

«Я согласен с тем, что Евлоев заслужил шанс сразиться за титул. Но он ничего для этого не делает! Он скучный, в UFC у него нет ни одной досрочной победы. Всего его бои дошли до судейского решения. Как можно заявлять, что он заслужил титульник больше остальных? А как же деньги? Да, лучшие должны драться с лучшими, но деньги? UFC — это бизнес», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.