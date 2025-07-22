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«Есть такой перспективный боец». Хабиб вспомнил, как предсказал успех Джона Джонса в UFC

«Есть такой перспективный боец». Хабиб вспомнил, как предсказал успех Джона Джонса в UFC
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Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о становлении звёздного американца Джона Джонса в престижнейшей организации мира.

«Когда я только начинал, первый бой в UFC, по-моему, он уже был чемпионом. Он чемпионом стал в 2011 году. Чтобы вы понимали моё состояние на тот момент, у меня была страница в «Одноклассниках» — Маурисио «Шоган» Руа. Все знали, что очень нравится мне этот боец. Кто на аватарке был? Он был. Он сильно нравился…

Когда Маурисио должен был драться за пояс, он защищал, Джон Джонс молодой был, даже Ислам помнит, почти 15 лет назад обсуждали, я говорил: «Маурисио сегодня не вытянет. Кто такой Джон Джонс? Молодой, перспективный боец». Я просто смотрел его бои ещё с тех времён», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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