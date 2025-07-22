Хабиб Нурмагомедов: как спортсмен Джон Джонс достиг величия, но вопросы к нему останутся

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему считает некорректным сравнивать своё наследие с достижениями Джона Джонса. По его словам, величие в спорте и человеческие качества — это разные вещи.

«В UFC достижения и наследие — это разные вещи. Если говорить про достижения, то с Джоном Джонсом никто не сравнится. В будущем тоже вряд ли кто-то сможет. Но к нему всегда были и будут вопросы по поведению, характеру, допингу. Его ловили, это факт.

Как боец он лучший, как спортсмен — достиг величия. Но в плане личных качеств и того, какой пример он подаёт, всегда будут сомнения. Я не хочу его судить. Просто как человек, выступавший в UFC, скажу: ему нет равных», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Адама Зубайраева.

Хабиб также пояснил, что под настоящим наследием понимает не титулы, а влияние на людей. По его мнению, наследие — это когда молодёжь и дети вдохновляются спортсменом и хотят быть такими же, как он.