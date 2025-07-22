Хабиб: Делла Маддалена — самый сложный соперник в карьере Махачева

Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об ожидаемом поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Я считаю, что Маддалена — самый сложный соперник в карьере Ислама. Ни Чарльз [Оливейра], никто… Во-первых, Маддалена в два раза больше, чем Илия [Топурия]. Он выше, больше, ноги помощнее, корпус, бокс не хуже. И грэпплинг… Он возится очень хорошо, если вы смотрели. Если я буду готовить Ислама против Илии или Маддалены, меня больше будет волновать Маддалена», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.