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Хабиб: Делла Маддалена — самый сложный соперник в карьере Махачева

Хабиб: Делла Маддалена — самый сложный соперник в карьере Махачева
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Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об ожидаемом поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Я считаю, что Маддалена — самый сложный соперник в карьере Ислама. Ни Чарльз [Оливейра], никто… Во-первых, Маддалена в два раза больше, чем Илия [Топурия]. Он выше, больше, ноги помощнее, корпус, бокс не хуже. И грэпплинг… Он возится очень хорошо, если вы смотрели. Если я буду готовить Ислама против Илии или Маддалены, меня больше будет волновать Маддалена», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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