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«Хамзат не был в чемпионских раундах». Хабиб дал совет Чимаеву перед боем с дю Плесси

«Хамзат не был в чемпионских раундах». Хабиб дал совет Чимаеву перед боем с дю Плесси
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Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Интересный соперник. Он очень крепкий, он будет драться. Такой… своеобразный кикбоксинг, руки, ноги выкидывает… Что плохо у дю Плесси, он не такой точный, но он очень много выкидывает. Он постоянно выкидывает руки и ноги, постоянно в атаке.

Даже со Стриклендом… Я в этом бою конкретно ошибся. Я думал, что Стрикленд своим давлением должен взять, но он его перебил. Я бы Хамзату посоветовал, чтобы он в стойке дрался с ним. Вот чисто по боксу выпусти их, Хамзат лучше.

Такой момент… Ты можешь форсировать события, раунд-два, но, если ты его не финишируешь, ты очень много энергии потратишь. А Хамзат не был в чемпионских раундах. А этот пацан… У него опыт большой, надо учитывать. Когда ты готовишься к такому бою, ты должен рассматривать все сценарии», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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