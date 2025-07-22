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«Он понял, что не сработало». Хабиб рассказал о ключевом эпизоде перед боем с Макгрегором

«Он понял, что не сработало». Хабиб рассказал о ключевом эпизоде перед боем с Макгрегором
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Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о бое с ирландцем Конором Макгрегором, состоявшемся в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

«Я вышел в психологическом состоянии идеальном. Я даже думаю, что, если повторить, было бы очень тяжело лучше подойти. И всё, что я делал… Я понял, что всё правильно делал.

Если вы смотрели, когда мы зашли [в клетку], во время стердауна, когда судья подводит, он уже не смотрел на меня. Всё, что он делал… Он понял, что не сработало и ему придётся подраться. Навыки против навыков», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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