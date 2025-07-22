Хабиб Нурмагомедов: Джон Джонс давно прошёл свой пик

Член зала UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об уходе экс-чемпиона организации в двух весовых категориях американца Джона Джонса из MMA.

«Давай будем честны. Он за пять лет сколько боёв сделал? Один или два боя… И последние бои были с Сантосом и Рейесом неоднозначные. Свой пик он давно прошёл. Ну, подрался он с Сирилем Ганом, я думаю, они дали ему денег. У каждого человека есть свой пик. И он его давно прошёл», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.