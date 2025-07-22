Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Легенда сборной Украины Шевченко встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу Усиком

Легенда сборной Украины Шевченко встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу Усиком
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший нападающий английского футбольного клуба «Челси» Андрей Шевченко встретился с 38-летним непобеждённым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественником Александром Усиком.

«Просто зашёл поприветствовать старого доброго друга :) Поздравляю [с победой над Дюбуа], чемпион!» — подписал фотографию Шевченко, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Шевченко

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперятяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.

Материалы по теме
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Первая трилогия в карьере или дебют в ММА? Что дальше для Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android