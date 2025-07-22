Легенда сборной Украины Шевченко встретился с абсолютным чемпионом мира по боксу Усиком

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший нападающий английского футбольного клуба «Челси» Андрей Шевченко встретился с 38-летним непобеждённым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественником Александром Усиком.

«Просто зашёл поприветствовать старого доброго друга :) Поздравляю [с победой над Дюбуа], чемпион!» — подписал фотографию Шевченко, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Шевченко

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперятяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.