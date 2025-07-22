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«Илия не будет альтернативой Конору. Он хороший парень». Хабиб высказался о Топурии

«Илия не будет альтернативой Конору. Он хороший парень». Хабиб высказался о Топурии
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о 28-летнем непобеждённом действующем чемпионе UFC в категории до 70 кг испано-грузине Илии Топурии, а также о его потенциальном противостоянии с соотечественником Исламом Махачевым.

«Надеюсь, увидим хоть какое-то [громкое] противостояние. В ближайшем будущем [таковых] не вижу. Что насчёт поединка Махачев — Топурия? Илия не будет альтернативой Конору, он хороший парень. Пытается быть кем-то, сразу видно. Интерес к такому бою может быть. Ислам тоже очень хороший парень.

Конечно, UFC будет что-то выжимать из этого. Они, безусловно, лучшие бойцы сейчас. В спорте это будет большое противостояние, но за рамки спорта не выйдет», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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